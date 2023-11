TARTU TULEMINE ⟩ Meie võimsaimal seinamaalil loovad muljet ja pakuvad mõtteainet elu ja aja kihid

Tartu ülikooli loodusmuuseumi fuajeesse siseneja märkab kahe trepi vahel kõigepealt hiigelsuurt seinamaali. See on Ilmar Malini «Strata vitae».

Sinine, lilla, kollane, pruun. Värvivööndid nagu veed ja liivad, muld ja kaldapaas, nagu üksteise peale ladestunud ajastud. «Maal oli juba ammu plaanis, kavand valmis 1970. aastal. Tänavu suvel sai ülikoolil sein ette valmistatud, septembris tulin oma tööriistadega platsi,» ütles kunstnik Ilmar Malin. Need read on ilmunud 50 aastat tagasi ajalehes Edasi, mis on jäädvustanud Eesti ühe võimsaima seinamaali «Strata vitae» sündi.