Vana veetorni ümber ehitatud kirik meenutab rohkem kultuuri- või vabaajakeskust kui pühakoda. Seal on kontserdisaal, rõdu ja vaateplatvormiga torn. Hoovis on amfiteatri kombel paigutatud pingid välikontsertideks. Õues on välijõusaal ja mänguväljak. Viimasest teisele poole jääb urnide paigutamiseks kolumbaarium.