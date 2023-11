Irja Lutsar: kuidas ennast viiruste hooajal kaitsta?

Talvel veedavad inimesed suletud akendega ruumides rohkem aega, nii et nad hingavad tõenäolisemalt sama õhku kui gripihaige ja nakatuvad viirusega. Talvel on päevad lühemad ja päikesevalguse puudumine põhjustab madala D-vitamiini ja melatoniini sisalduse, mis kahjustab meie immuunsüsteemi ja vähendab võimet viirusega võidelda. Lisaks soodustab jahe ilm limaskestade vastuvõtlikkust viirustele. Gripiviirus võib paremini ellu jääda külmemas ja kuivemas kliimas ning seetõttu võib see nakatada rohkem inimesi.