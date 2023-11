Juhtkiri ⟩ Näivuse aeg

Tartu linnavalitsusel valmis eile aasta tähtsaim dokument, uue linnaeelarve eelnõu. Eelnõu järgi on eelarve 305,5 miljonit eurot ehk seitse miljonit tänavusest enam, aga see ei tähenda lahedamat elu, kuigi näib esmapilgul hea uudisena. Abilinnapea Meelis Leidt tõdes, et kasvanud on hinnad ja lisandunud hulk ülesandeid, mistõttu on eelarvet koostades tulnud leida hoopis palju kokkuhoiukohti.