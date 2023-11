PILDID ⟩ Aasta vabakondlase laureaadiks saanud Evelin Avi on naiskodukaitsja ja Võnnu spordiklubi eestvedaja

Tartumaa 2023. aasta vabakondlase tiitli saanud naiskodukaitsja Evelin Avi on erialalt füsioterapeut, kes vabatahtlikuna veab Võnnu spordiklubi ning on juba mitmeid aastaid olnud Kastre valla spordi- ning kogukonnasündmuste vedur ja hea kaasamõtleja.

Evelin Avi eestvedamisel leiavad aset küla- ja kogukonnapäevad, ta teeb endast kõik oleneva, et tekiks ja säiliks inimestevaheline ühtne meel. Ta on kohal, kaasas või abis väga erinevatel valla sündmustel, omades selget arvamust kogukonnatöö olulisusest ja valla inimeste vajadustest. Evelin Avi tegevusse on kaasatud ka tema pereliikmed, ta haare on lai ja vabakondlasena on tal rolle palju. Mõne aasta eest pälvis ta Tartumaa aasta ema nominendi tiitli.