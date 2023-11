Ukraina aitaja jätkab ka pärast sõda – rindelt tulevad tagasi abi vajavad mehed ja naised, kes pole enam kunagi endised

Töötasime natuke vigastatud sõdurite rehabilitatsioonikeskuses, mida me aitasime luua ja mis nüüd on juba kaks kuud töös. Seal on massaaživõimalus haavatud sõduritele, psühholoogi vastuvõtt, juristi vastuvõtt ja väike treeningusaal. Seega võib öelda, et päevad olid tihedad.

Meil siin on väga keeruline ette kujutada, millist elu Ukrainas elatakse. Kuidas teie seda kirjeldate?

Nad elavad oma normaalset elu niivõrd, kuivõrd on see võimalik. Kõik töötab, poed on kaupa täis. Kohvikud on lahti. Inimesed kõnnivad tänavatel, sõidavad bussiga ja elavad normaalselt. Loomulikult mitte rinde lähistel, vaid teistes piirkondades.

Aga kui minna sügavuti, siis näed kogu seda traagikat. Kas sõjas olevas riigis saab üldse turvaline olla? Seal olles peab alati sõjaga arvestama. Käin Ukrainas oma poja Ukuga ja oleme teinud mõnikord isegi nalja, et kui teised lähevad puhkusele kuhugi turvalisse riiki, siis meie läheme Ukrainasse.



Ukraina põllumeeste koda tunnustas Piret Kalmust ja ta kaaslasi, kes on ukrainlasi palju toetanud. Foto: Kristjan Teedema

Seekord tegite Ukrainas ka oma erialast tööd: pidasite Kiievi oblastis Bila Tserkva ülikooli tudengitele loengut. Kas ukrainlased saavad päriselt tudengid olla või on sõja vari selleks liialt suur?

Eks see ikka varjutab ja väga palju varjutab. Just vaimne pool on neile väga raske.