Tartu linna eelarve 305 miljonist eurost on 43 miljonit laenuraha

«Järgmise aasta eelarve maht on tänavuse aasta omaga võrreldes küll pea 7 miljoni euro võrra suurem, kuid see ei anna meile võimalust suuremateks kulutusteks,» ütles abilinnapea Meelis Leidt. «Pigem vastupidi, erinevalt varasematest aastatest on 2024. aasta eelarves väga suur rõhk linna kulude vähendamisel.»