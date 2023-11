Politseinikud ja politseikoerad lihvivad koolimajas oma oskusi

Koertega politseinikke ja kiirreageerijate kaubikuid märkasid kolmapäeval Vanemuise tänaval paljud möödujad, kuid eriti lähedalt said neid näha Jaan Poska gümnaasiumi ja Herbert Masingu koolipere. Nimelt käivad täna ja neljapäevalgi koolimajas õppused, et korravalvurid saaksid oma igapäevaste tööülesannete täitmiseks vajalikke oskusi lihvida.

Õppused tehakse nii, et koolimajades saab õppetöö tavapäraselt jätkuda ja keegi pole seal ohus, ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Martin Raid.

Seega ei tasu lasta end ka homme sellest häirida ja muretsema hakata, kui südalinnas Poska gümnaasiumi juures on näha haukuvat koera või suusamaskis meest, sest tõenäoliselt on see tänu seal viibivatele politseinikele neljapäeval Tartu turvalisim õppeasutus.