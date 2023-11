Merit Niinemägi räägib hõimuklubis inarisaami keele taaselustamisest

Inarisaami keel on ligi 450 kõnelejaga soome-ugri vähemuskeel, mille traditsiooniliseks alaks on Inari järve ümbrus Põhja-Soomes. Viimastel aastatel on inarisaami keel palju tähelepanu pälvinud selle erandlikult eduka taaselustamise tõttu. Veel eelmise sajandi teisel poolel olid inarisaamid üha rohkem soomestumas ning täielik keelevahetus on suudetud ära hoida vaid tänu inarisaami aktivistide eestvedamisele.