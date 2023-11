Maanteedel ja ka linnas näiteks ohtlike kallaste ja veekogude juures olevad teepiirded on disainitud löökide neelamiseks ja pehmendamiseks nurga all. Taskusse kihutanud juht tabas piiret aga põhimõtteliselt täisnurga all ning piire andis järele. Kui piire oleks sellise kiiruse pealt auto kinni pidanud, oleks juht üsna kindlalt surma saanud, sest inimese keha sellist äkilist pidurdamist ei talu.