Sellest on seitse kuud möödas, kui valitsus käis välja idee, et riigikassa täitmiseks on hea mõte kehtestada automaks. Kuus kuud tagasi kirjutasin ma Tartu Postimehes väikese artikli, kus pooldasin automaksu kehtestamist, et koguda raha Eesti riigi toimimiseks.