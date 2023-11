Põlvkondade kaupa on eestlased olnud sügavalt haridususku rahvas ja see usk on toonud meid siia, kus me oleme. Küsimus on nüüd selles, kas see viib meid ka edasi, kas meie lapsed-noored saavad võimalikult hea ja ajakohase koolituse.

Eesti haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri ütleb, et olukord hariduses on katastroofiline: iga kuu lahkuvat ametist 150 õpetajat. Tahaksin loota, et see on stilistiline liialdus. Ometi paistab, et õpetajad hakkavadki streikima, sest tuleva-aastane palgatõus on nii niru, et pedagoogide töötasu jääb suhtarvuna keskmisse palka veel väiksemaks, kui on tänavu, ja lubatud 120 protsenti keskmisest ei paista kusagilt. Ka ei paku poliitikud mingit kindlust tulevikuks.