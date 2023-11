Tartu külje all Lohkvas köögiviljakasvataja Grüne Fee tootmisliinil juhtunud rängast õnnetusest on möödas üheksa kuud ning praeguseks on selge, et töötervishoiu ja -ohutusega seotud nõudeid on ettevõttes rikutud. Ent traagilise juhtumi kohta ammendava vastuse selgumine võtab veel aega.