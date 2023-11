Rannar Raba: kesklinnas peab saama jõkke karata

Selle üle, kas äsja Kaarsilla ja Atlantise vahel valminud jõepromenaadi trepistiku alumise platvormi piire on ohtlikult madal või mitte, võib muidugi vaielda, aga lõpuks on tõe kriteerium ikkagi praktika. Eks hea tahtmise korral ole võimalik jõkke pudeneda igal pool, olgu kaldarajatis milline tahes. Küsimus on selles, kas seda ka tegelikult juhtub.