Töökorras suitsuandur oli puudu veerandis kontrollitud kodudest

«Võime lugeda suitsuandurite kontrollimise aktsiooni kordaläinuks, sest inimestele tuli suitsuanduri vajalikkus taas meelde. Andurite müüjad kinnitavad, et andurite müük kasvas hüppeliselt, seega on põhjust arvata, et lisaks kodudele, kus kontrolle teostasime, paranes loodetavasti ka teiste kodude tuleohutus,» selgitas Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Maret Rannala.

Rannala lisas, et suitsuandurite olemasolust ning probleemidest saadi üsna hea pilt. «Teeb väga murelikuks see, et kui täna juhtuks tulekahju, siis pea veerandis Eesti kodudes suitsuandur sellest teada ei anna, sest seda lihtsalt pole või pole see töökorras,» märkis Rannala. «Tunnustan neid, kes võtsid vaevaks oma andurid üle kontrollida. Oli ka neid kes tundsid muret naabrite pärast ja aitasid ka neil andurid paigaldada või neid kontrollida. Jätkame sellise hoolivusega ja loodame, et peagi on 100 protsenti kõikides majapidamistes andurid olemas. Selliselt ühiselt pingutades jõuame turvalisema Eestini,» ütles Rannala.