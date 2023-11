Kuidas parandada noore naise elukvaliteeti? Tuleb aidata osta tal sidumisvahendeid

Natalja Šebunova põeb ühe nahahaiguse halba vormi, mis väljendub raskesti paranevate haavandite näol kätel ja jalgadel. Selle põhjustab resistentne mikroob, mis ei tohi sattuda vereringesse.

Haigus haarab sidekude, liigespindasid ja väikesi veresooni. Ta nahk on kuiv ja ketendav, kohati on sel kõvastunud piirkondi, mille all koed kokku kisuvad. Neis paksenenud kohtades on lõhed ja haavandid ning suur osa Natalja kehast on sidemeis.

Niisugust elu on Natalja elanud 15 aastat, nüüd mitmeid aastaid ka ratastoolis.

Igaüks saab aidata Natalja Šebunovale saab annetada MTÜ Naerata Ometi vahendusel. Annetada võib ka otse Natalja Šebunova arvelduskontole: EE142200221018580731. Allikas: Natalja Šebunova

Kindlat ravi, mis haiguse kindlasti seljataks, kahjuks ei ole. «Mind on ravitud praeguste meditsiiniteadmiste põhjal, seda võib nimetada ka eksperimentaalseks,» ütleb ta. «Kahjuks püsivaid tulemusi ei ole.»

Natalja Šebunovat on aidanud Eesti arstid ja õed koostöös kolleegidega välismaalt, nagu nad on osanud. Ta on olnud ravil Itaalias, konsulteerinud Saksamaa arstidega. Ta on viibinud kaks nädalat ka Iisraelis Top Ichilovi haiglas uuringutel ja ravil ning sooviks neile protseduuridele pääseda tagasi, aga sellist raha ta kuskilt võtta ei pole. Pealegi on olukord Iisraelis praegu ka äärmiselt ebaturvaline.