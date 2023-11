TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Mida arvavad tartlased uuest kaldapromenaadist?

Rebeka Mändar

IT-analüütik

Lamamistoolid olid päris lahedad. Ka praegu on siin päikesega väga tore, aga arvan, et suvel on veel toredam.

On äge, et ka see ala kasutusele võeti. Delta treppide juures juba tehti selline jõele lähem ala ning see on äge, et veel üks tehti. Annab lootust, et tulevikus tehakse veelgi sarnaseid. Et aru saada, mis siin ei meeldi, peab rohkem proovima ja käima.

Rebeka Mändar ja Martin Peedosk. Foto: Kristjan Teedema

Martin Peedosk

Tarkvaraarhitekt

Esmapilgul tundub väga hea.Just vaatasin, et see käepide või piire, mis siin on, et see on veidi madal, mis on huvitav. Igal pool mujal on see ikkagi puusa kõrgune. See-eest see ebaturvalisem vist ei ole.

Selliseid asju, mis päriselt ei meeldi, ei ole. Et see betoonist on tehtud, on omamoodi lahendus. Plusside ja miinuste väljatoomiseks peaks siin veel mõned korrad käima ja vaatama.

Kertu Ilves

Kodune ema

Väga ilus ja väga tore on see. See on hea koht, kus olla erinevatel inimestel. Annab võimaluse aega veeta nii noortele kui ka vanematele inimestele, selles suhtes väga hea koht.