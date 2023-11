Toidupoes käia on praegu kallim kui eelmisel aastal. Uuel aastal on toidupoes käia veelgi kallim kui praegu, sest käibemaksutõusuga on oodata hindade väikest korrektsiooni ülespoole. Samas, positiivsemal noodil, sellist hüppelist, kahekohalist inflatsiooni ja väga suuri hinnamuutusi järgmine aasta kaasa ei too. Üks on aga kindel – tarbimispidu on selleks korraks läbi.