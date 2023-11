Siiri Laidla: armastagem loodust – aga valikuliselt?

Võin ju mõelda, et huntide rünnakud on seotud metsaraietega, elupaigad jäävad ahtamaks ja saakloomi napib. Kuid mitte sel teemal ei tahtnud ma sõna võtta. Las rahvusloom elab. Üks Riiast toodud hundiemand olla Elistvere loomapargist põgenenud, kui aru sai, et teda tahetakse kohaliku hundiga paari panna. See selleks.