PILDID ⟩ Tartu südalinnas kraabiti sünagoogi mälestustahvlile haakrist

Praegust juhtumit vihaõhutamisena ei käsitleta. Reinthal lisas, et paaril korral on Tartu linnas politseisse pöördutud «ja russki» temaatikaga, kuid lähiajal muude vihaõhutavate tegude kohta info puudub.

Lisaks kraapimisjälgedele on tahvlit ka painutatud nõnda, et see on täiesti viltu.

Eesti juudi kogukond peab juhtumit kasvava antisemitismi osaks, mis on kahetsusväärselt jõudnud ka Eestisse. «Eriti kurb on see, et rünnaku objektiks on valitud Tartu sünagoogi mälestusmärk. Hoone, mida ehitas baltisaksa arhitekt ja mis oli Tartu juudi kogukonna uhkus, sai kannatada natsi okupatsiooni ajal ja kadus linnapildilt nõukogu võimude korraldusel. Terroriorganisatsiooni Hamas holokausti sarnased teod Iisraelis ja terrori pooldajate avaldused Eestis on andnud ka kohalikele neonatsidele julgust näidata oma tõelist palet,» märkis Eesti juudi kogukonna esinaine Alla Jakobson.