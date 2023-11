Tervise arengu instituut kutsub inimesi üles HIVi testima

Vähemalt korra elus peaks kõik seksuaalselt aktiivsed täiskasvanud end HIVi suhtes testima. TAI uimastite ja sõltuvuste keskuse vanemspetsialist Iveta Tomera märkis, et HIV on pikaajaline, aeglaselt süvenev infektsioon, mis enamasti ei põhjusta mingeid kaebusi.

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul võib Eestis halvemate prognooside kohaselt olla ligi 40 protsenti HIV-nakkuse juhtudest tuvastamata. Inimesed, kes ise ei tea oma nakatumisest, on potentsiaalsed nakkusallikad.

Tomera sõnas, et ainsaks võimaluseks teada, kas ollakse nakatunud või mitte, on testimine. Test tuleks kindlasti teha, kui on väikseimgi kahtlus HIViga nakatumise suhtes, näiteks peale kaitsmata vahekorda või kui inimesel on olnud mitmeid seksuaalpartnereid.