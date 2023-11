Tartu laulupeo kunstiline juht Küllike Joosing ütles pühapäeva hommikul, et seitse kuud enne laulupidu on peakontserdi repertuaar paigas ja noodid lauljatele kättesaadavad. Kevadel on tulemas eelproovid, mis kestavad märtsist maini. «Loodan, et usin töö proovides käib,» sõnas ta.