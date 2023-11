Festival Sõltumatu Tants Tartus toob pubiku ette kolm lavastust ja kohtumisi loojatega

Programmis on eri sihtrühmadele suunatud lavastused, kus nüüdistantsu näitavad selle mitmekülgsuses nii kohalikud kui ka rahvusvahelised tegijad. Lisaks etenduste vaatamisele saab kuulata vestlusi lavastuste loojatega, koolidele ja noortele on mõeldud loeng-töötuba «Tants kui kaasaja väljendus: minevikust tänapäeva».

21. novembril etendub Genialistide klubis Unholy Trinity lavastus «So You Think You Can Dance». Lavastus tõukub samanimelisest mitme Emmyga pärjatud tantsusaatest. Koos tantsuõpetaja Birgit Plaseriga loob Unholy Trinity (koosseisus Annabel Tanila, Daniela Privis, Kärt Koppel) meelelahutusliku simulatsiooni, kehastudes nii saatejuhtideks, -külalisteks, -kohtunikeks, -võistlejateks kui ka -tehnikuteks. Publik kutsutakse saali empaatiaharjutusele, et leida endas huvi selle vastu, mis tundub vale, igav või mõttetu.