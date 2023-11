Sügis on liikluses ohvriterohke – läinud aasta hukkunute arv on juba ületatud

«Ja mis selle aasta novembrile iseloomulik – seitsmest õnnetusest kuus on juhtunud pimedal ajal, sh kolm õnnetust, milles hukkus jalakäija. Liiklusolud on olnud väga kehvad: pime aeg, märg ja sadu ning nähtavus on kehv,» kommenteeris Vane. «Lisaks on juhtunud surmaga lõppenud õnnetusi, mida on väga raske ennetada – Harjumaa õnnetus, milles hukkusid isa ja tütar, ning õnnetus Lääne-Virumaal traktoriga.»