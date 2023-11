Raeplatsi liuväli tuleb nagu mullu, aga ühe suure vahega

Tartu linnavolikogu opositsiooni järjepidev kriitika on viinud selleni, et Tartu raeplatsi liuväli kerkib tänavu ehitusprojekti alusel, seejuures on projektijuht Ragnar Kekkoneni kinnitusel otsustatud, et Suudlevate Tudengite purskkaevu ja uisuväljaku vahele jääb 70 sentimeetrit vahet.

Kindel on see, et tuleval nädalal algab Tartu raekoja ees uisuväljakule jää tegemine, ning kindel on ka see, et esimesed uisupoognad saab seal teha advendipühapäeval 3. detsembril. Kes varem käinud, sellele on kõik tuttav, kinnitas projektijuht Ragnar Kekkonen. Kuid üks suur vahe on.