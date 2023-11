Suusapargi rajameister vaatab ilmaennustust juba kolm korda päevas

Kõik on juba piltidelt näinud, et Eesti suusamekas Otepääl lumekahurid töötavad ja tööks valmis on need ka Tähtveres. Tähtvere puhkepargi haldusjuht ja ühtlasi Tähtvere suusaradade rajameister Jaanus Robi on enese sõnul jõudnud selleni, et ilmaennustust vaatab lausa kolm korda päevas. Seni on ta teada saanud, et lumekahureid käivitada on vara. Külma on liiga vähe, pealegi paistab lähenevat sula.