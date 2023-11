GALERII ⟩ Kaks paari, nii eraelus kui kunstis, näitavad kokkukõlksuvaid kilde oma loomingust

Kaks korda kaks on neli: need neli on Eero Ijavoinen ja Tuuli Puhvel ning Resa ja Margus Tiitsmaa ehk Sorge. Omicumi aatriumi seintel näeb tõesti nende heas kooskõlas loomingut ehk nukke, maale, joonistusi, mosaiike ja assamblaaže pealkirja all «Kaks paari».