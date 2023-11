Tartu laulupeo nimiloo «Õnn ja rõõm» on spetsiaalselt peakontserdiks loonud Rasmus Puur.

«Kui paar aastat tagasi nimiloole mõtlesin, tundus mulle, et õnn jääb tihti murede taha peitu. Seepärast tundus, et loo muusika peaks vastupidi olema voolav ja tempokas, elurõõmus ja päikseline. Rasmus Puur on täpselt selline helilooja, kes suudab lauludesse tuua positiivsust ja elevust,» rääkis peo kunstiline juht Küllike Joosing.