Tartu ülikooli kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse juht Piret Mitt nentis, et praegu on koroonaga haiglaravi vajanud eelkõige üle 60-aastased inimesed, kel on selle viiruse vastu vaktsiini tõhustusdoos tegemata.

Foto: Margus Ansu