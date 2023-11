juhtkiri ⟩ Novembrimasendus liikluses

Me ei taha näpuga näidata, aga me ei tahaks leppida hoiakuga, et õnnetusi ikka juhtub. Me ei tahaks nõustuda ka hoiakuga, et süüdi on politsei, kes kontrollib liiga vähe piirkiirusest kinnipidamist või juhtide kainust. Tegelikult see töö ju käib. Aga kes siis on jätnud midagi tegemata?