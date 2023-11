Kolmapäeval avanes võimalus teha «Reedese rõõmu» intervjuu fotokunstnik Malev Toomega, kes elab Rõõmu talus. See asub Mulgimaal Läti piiri ääres Raamatu külas. Intervjuu üks põhjusi on raamat, Aimar Jugaste koostatud «Malev Toom. Oleme Tartust. Fotoportreid tartlastest». See tuli trükist samal päeval, kui fotograaf saabus koju Nepaali matkalt, sealt siis talle ka esimene küsimus.