Enriko Talvistu: sellest, mis jääb peale Sükut

Jagan täiesti lugupeetud riigikogulase, endise korvpalluri Tanel Teini nördimust, et tal ei ole jälle võimalik vastu seista südalinna kultuurikeskuse rajamisele keskparki. Hoolimata väidetest oma perekonna seotuse kohta Pallase haridusega kunstnikuga kumab tegelikult endiselt läbi tema solvumine, et linnavalitsus valis riiklikult tähtsaks kultuuriobjektiks just Süku, mitte linnahalli seal kusagil Roosi tänava lõpus, kus massid oleksid saanud jälgida surematuid Tartu korvpallikoondise pallipõtsatusi suurel hulgal, ning muul ajal vaadatagu ise, millise suurkontserdiga seda saali sisustada. Õnneks, Tanel, nii ei läinud ning linn on vabanenud ühe kauni, aga rahaneelava tühja rajatise ideest.