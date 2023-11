Praegune liikluskorraldus sel ristmikul on täiesti hull, nentis Jõgeva piirkonnas teehoolde eest vastutava Trev2 teemeister Andres Piir. «Seal on äärekivide kõrvalt kõik pinnas minema sõidetud, äärekivid on rasketehnikaga lahti tulnud, ristmikul saab sõita vaid piiratud suundades,» kirjeldas ta olukorda ringristmikul.