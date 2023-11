Enneaegselt sündinud lapsed vajavad hellust samamoodi nagu õigel ajal ilmale tulnud beebid

Emad küsivad sageli, kas ja mida nad saanuks teha teisiti. Elussündidest 6 kuni 8 protsenti lastest näeb paraku ilmavalgust enneaegsena, ja see protsent on olnud läbi aastakümnete muutumatu.

Arstide sõnul on põhjused erinevad. Näiteks emapoolsetelt lootevee enneaegne puhkemine või platsenta enneaegne irdumine. Esineb aga ka olukordi, kus ei olegi selgitust, miks sünnitegevus liiga vara algab.

On ka lootepoolseid põhjuseid, mil rasedus tuleb enneaegselt lõpetada.

Olgu tegemist mistahes põhjusega, on olukord vanematele alati ootamatu ning vahel jäävad vanemaile vaid minutid ja tunnid selle olukorraga harjumiseks. «Keegi ei mõtle, et mu laps võiks sündida enneaegselt. Seetõttu on vanemate toetamine äärmiselt tähtis,» ütles doktor Tiit-Vesingi.