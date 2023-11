PÖFFI FILM ⟩ Fantaasialennud ajas ja ruumis eeldavad vaatajalt lainel püsimist

Tõeline pöffihunt on nagu surfar: sa ei tea peaaegu kunagi, mis sind täpselt ees ootab, kuid sa pead kuidagi lainel püsima, tulgu mis tuleb. Kinode tavakava puhul saab teha eelnevat uurimistööd, mida arvesse võtta, et end vastavalt kalibreerida. PÖFFi põhivõistlusprogrammi puhul tuleb aga hüpata alati tundmatusse vette, sest tegemist on nende filmide maailmaesilinastustega. Boaz Yakini «Veel üks kord» on suurimaid väljakutseid selles lainemetafooris tänavusel festivalil.