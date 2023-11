Presidendi kultuurirahastu noore haridustegelase preemia pälvis Mari-Liis Nummert

Autasu pälvinud Mari-Liis Nummert on oma inim- ja väärtuskeskse lähenemisega aktiivselt toetanud haridusvaldkonna arengut nii õpetajatöö kui ka väärtuskasvatuse projektide kaudu. Mari-Liis on programmi «Noored kooli» vilistlane, kelle panust on ühiskonnas märgata paljudel tasanditel alates vabatahtlikust töö tegemisest kuni publikatsioonide kirjutamiseni.

Nummert sõnas, et võidetud preemia taga peitub tihe koostöö kolleegide ja koolidega. «Olen hästi tänulik enda meeskonnale eetikakeskuses, sest kõik meie õnnestumised on ühised õnnestumised, see on ühine töö. Mul on hea meeskond ülikoolis ja koolis, head koostööpartnerid, võimalus igal aastal kohtuda ja koos õppida paljude koolide, lasteaedade ja oma valdkonna inimestega üle Eesti – see kõik õnnestab,» ütles Nummert.