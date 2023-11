Selgusid Ostwaldi, Tomingase ja teaduste akadeemia medalite laureaadid

Enn Lust pälvib tunnustuse oma märkimisväärse teadustegevuse ja teaduse populariseerimise töö eest. Tema uuringutes on sädelevalt ja efektiivselt ühendatud sügav keemiliste protsesside tunnetus ja filigraansed insener-tehnilised lahendused. Enn Lust justkui näeb, kuidas liiguvad ja asetuvad sobivas kombinatsioonis üksikud ioonid nii, et nende elegantselt struktureeritud kogumid hakkavad tööle ootamatul moel. Tulemuseks on sageli maagilisi asju teha suutvad seadmed, alates kütuseelementidest ja lõpetades uut tüüpi akudega, kus liitiumit asendab naatrium ja kallist looduslikku grafiiti meie oma turbast sünteesitud poorne materjal.