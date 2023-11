Eesti vanima rakenduskõrgkooli õppurid saavad tunnustuse

«Tartu tervishoiu kõrgkool Eesti vanima rakenduskõrgkoolina on pideval arengu teekonnal, avatud nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt ja me väga hindame koostööd oma tööandjatest partneritega kui ka laiemalt. Tänuväärne on, et saame jagada stipendiume meie heade toetajatega koostöös, et motiveerida ja tunnustada tervishoiuspetsialistiks õppimist,» sõnas Tartu tervishoiu kõrgkooli rektor Ulla Preeden.