Valguta lasteaed-algkooli lasteaia ühes rühmas on 13 mudilast, kuueklassilises koolis õpib 28 tüdrukut- poissi. Õpilaste vähesuse tõttu on koolis kolm liitklassi. Selle aasta suvel lahkus ametist direktor, septembrist on koolijuhi kohustusi täitnud Rannu kooli direktor Ardi Küünal.