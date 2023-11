Seletuskiri tartlastele ⟩ Südalinna kultuurikeskuse arhitektuurivõistluse võidutöö «Paabel» kohta

Linnaruumi juures on muutumatu ainult see, et ta on pidevas muutumises. Orgaaniliselt kujunenud linnad (mida ei ole ühel ajal ühe tükina valmis ehitatud), nagu Tartu, on pidevalt mingis kujunemisjärgus. Mõningaid muutusi märkame vähem, mõningaid rohkem. Ka hooned, mis tunduvad püsivat, kohanevad ajaga, ilmaga, kasutajatega ning kujunevad-kuluvad aastatega teiseks.