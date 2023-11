llmalike perede huvi kristlike koolide vastu kasvab

Reiniku kooli direktori Enn Ööpiku hinnangul on teadlikkus religioonidest kahtlemata vajalik, sest maailma sündmused toimuvad usundite ajendil. «Aga koolirahu hoidmise ja vanemate erinevate nägemuste tõttu olen ma veendunud, et pigem hoiaks usu koolist eemal,» ütles Ööpik.

Statistika järgi on Eesti üks Euroopa usuleigemaid riike, kuid tegelikult usuvad paljud eestlased, tõdes katoliku hariduskeskuse direktor Liina Tamm. «Usutakse erinevatesse asjadesse, kristallid ja sellised asjad,» märkis ta. «Eestlased on otsiv rahvas, aga kristliku tausta vastu on kohati hirmu.»

Ööpik lisas, et paljudel eestlastel on religioon asendunud tondiusuga.

Nišš on täitmata

Nii Tom Uiga kui ka Liina Tamm laususid, et huvi kristlike koolide vastu aina kasvab üle Eesti ning uusi kristlikke koole avatakse üha rohkem. Näiteks 2021. aastal alustas tööd Pärnu kristlik erakool ning 2019. aastal Põlva Jakobi kool, mis on Tartu luterliku Peetri kooli filiaal.

«Usun, et küsimus ei ole ainult kristluse osas. See võib olla ka laiemalt konservatiivsete väärtuste nõudlus,» põhjendas kristliku põhikooli direktor Tom Uiga statistikast peegelduvat järjepidevat huvi kasvu igas kristlikus erakoolis.

See näitab turul trendi, et kristliku hariduse nišš on põhikoolis on ikkagi täitmata ja otsitakse seda võimalust, lisas katoliku hariduskeskuse direktor Liina Tamm.

Ka Tartu ülikoolis kasvas tänavu huvi religioonipedagoogika magistriõppe vastu, erialale kandideeris kümme inimest.

«Meil on küll õppijate seas mõned, kes töötavad kristlikus koolis, aga meie õppekava on üles ehitatud koolitamaks pigem usundiõpetuse õpetajaid, kes on võimelised õpetama erinevaid religioone,» selgitas religioonipedagoogika kaasprofessor Olga Schihalejev. «Kristlike koolide õpetajatel on väga oluline tunda erinevaid religioone, sest ka neis koolides õpivad erineva maailmavaatega õpilased.»

Anna Sarapuu on Tartu ülikooli ajakirjandustudeng.