Veiki Ojaperv: Exceliga emotsioonide vastu

Ausalt öeldes vajus mul suu lahti, kui «pange» pooled ehk vald ja kogukond selles arutelus panid. Täiskasvanud inimeste normaalset vestlust see kogunemine küll esimesed kaks tundi kuskilt otsast ei meenutanud. Kooli direktor pidi ühel hetkel kõva häälega kõiki kohalviibijaid korrale kutsuma ning juhtima tähelepanu, et lapsed saavad ka viisakamalt oma tülid lahendatud. Õigesti tegi ka.

Kõigepealt vald. No ei ole esimene raske ja vastik teema, mida lahendada tuleb. Oli ju ette teada, et kogukond on üles köetud ning seisab õigusega kooli säilimise eest.