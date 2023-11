Vambola Paavo: rongliiklust ei saa rajada eufooriale

Reformierakondlasest kliimaminister on välja käinud erakonnakaaslasest Tartu linnapeale lubaduse doteerida kultuuripealinna ajal rongiühendust Riiaga 300 000 euroga. Reaalsus on, et asjad lähevad tavaliselt plaanitust kallimaks. Ja me pole kuulnud midagi tasuvusanalüüsist. Juba kostab pahameelt, miks peavad saarlased, harjukad või virulased Tartu eralõbu kinni maksma.