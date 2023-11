Pimedate Ööde filmifestivalil linastus 2017. aastal Soome komöödia «Halastushukkaja» ja eelmisel PÖFFil «Pime mees, kes ei tahtnud näha Titanicut». Nende filmide nägijad teavad, et lavastaja Teemu Nikki komöödiate seansil saab kindlasti naerda, kuid saab ka nutta ja tunda ebamugavust, vahel koguni vastikust.

Erinevalt meist on soomlased oma huumoriga palju julgemad. See pendeldab teinekord niivõrd teise suunda, et määratlust «komöödia» tundub isegi vale kasutada.