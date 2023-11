Tartu ülikooli tudengid pälvisid sünteetilise bioloogia tippvõistlusel peaauhinna

«Meie eesmärk on pärssida viirusvalkude tootmist mesilase rakkudes. Selleks paneme geneetiliselt muundatud pärmi tootma väikseid sekkuvaid RNA-molekule, mis takistavad viirusegeenide avaldumist,» selgitas Faustova. «Et need RNA-d mesilase rakkudesse viia, toidetakse mesilasi geneetiliselt muudetud pärmiga või süstitakse need otse mesilaskärgedesse,» lisas ta.

Mesilased on tolmeldajatena olulised elurikkuse säilitajad, kuid nende arvukus on üleilmselt vähenemas nii putukamürkide, kliimamuutuste kui ka haiguste tõttu. Viimaste seas ongi üks suurimaid kahjutekitajaid peamiselt lestade abil leviv viirus, mis põhjustab deformeerunud tiibade haigust.

Tartu ülikooli meeskonna tuumikus on 11 bakalaureuse- ja magistritudengit loodusteaduste ja tehnoloogia ning biotehnika õppekavadelt. Peaauhinna kojutoomine on Faustova sõnul aga eriline tunnustus kõigile, kes arendavad ülikoolis sünteetilise bioloogia teadus- ja õppesuundi. Samuti on see kvaliteedimärk Eesti teadusele selles valdkonnas.