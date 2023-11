Ülikooliga lõpparve teinud majandusteadlane Raul Eamets alustas tööd Bigbankis

Pank lõi uue ametikoha tegevuse ja teenustevaliku laienemise tõttu. Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts sõnas, et pank plaanib lähiaastatel järk-järgult veelgi igapäevapanganduse teenuste pakkumist laiendada ning selle kasvu juhtimiseks on vajalik põhjalikumalt tegeleda makromajanduse monitoorimise, analüüsi ja prognoosimisega.

«Raul Eamets on makrovaldkonnas üks Eesti kogenenumaid ja autoriteetsemaid majandusteadlasi, kel varasema Bigbanki nõukogu liikmena on ka hea ülevaade panga hetkeseisust ja meie tulevikusuundadest,» selgitas Länts Eametsa ametissemääramist.

Raul Eametsa sõnul on uus ametikoht Bigbanki peaökonomistina loogiliseks jätkuks tema senisele aastatepikkusele tööle Tartu ülikooli majandusteaduskonna professori ja sotsiaalteaduste valdkonna dekaanina ning tegevusele Eesti eelarvenõukogu esimehena. «Palgatöö osas keeran selle sammuga elus uue lehekülje ning on tore, et ka uues ametis saan jätkata aktiivset kaasarääkimist Eesti majanduse olukorra mõtestamisel ning tulevikuarengute analüüsil,» ütles Eamets.