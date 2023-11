PÖFFI FILM ⟩ Mõrsja teatab peiule paar päeva enne pulmi, et mõtles ümber

Balkani poolsaare esindaja tänavuse Pimedate Ööde filmifestivali põhivõistlusprogrammis on Montenegro pulmafarss «Vaiki igavesti». Kaks asja, mida ehk esimeste seas aasta pimedaimal ajal PÖFFiga ei seosta, on päike ning komöödia, kuid just neid see hoogsalt traditsioone naeruvääristav lugu pakub.