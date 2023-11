Laada eesmärk on meelde tuletada, et viimane aeg on talvespordivarustus korda seada. «Tahame enne talvehooaega tuua inimesed kokku ja võimaldada neil taskukohase hinna eest varustust värskendada. Ühtlasi on see võimalus saada nurka jäänud suuskadest ja uiskudest lahti,» rääkis laada korraldaja ja suusatreener Vahur Teppan.