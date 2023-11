Mida rohkem ühendusi Eestil on, seda parem. Kui tahame, et Eesti rahvas saaks mugavalt Riia lennuväljale, siis mis selle vastu saab olla. Ka Riia turule, Riia kaubandusse ja meelelahutust nautima. Riia on kujunenud Baltimaade südameks ja pingutab jõuliselt, et kujuneda Balti riikide pealinnaks. Tänu Airbalticule ja Riia kui suurlinna atraktiivsusele on ühendused, mida Eesti riik kinni maksab, kasuks meile kõigile.