Streigijuht Reemo Voltri: hoiatusstreikijate numbrid lööme kokku esmaspäevaks

Eesti haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri ütles, et tänane päev on olnud hommikuse tööseisaku ja riikliku lepitaja vahendusel aset leidnud kolmepoolse kohtumise tõttu nii tihe, et ta ei saa veel sugugi anda kokkuvõtet, kui palju osales hoiatusstreigil näiteks Tartu linna koolide ja lasteaedade õpetajaid.